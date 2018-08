Stiri pe aceeasi tema

- Nelson Rolihlahla Mandela (18 iulie 1918 – 5 decembrie 2013), fost om politic, a fost presedinte al Africii de Sud in intervalul 1994-1999. A fost primul presedinte al Africii de Sud ales prin vot universal si s-a facut remarcat prin combaterea rasismului, a saraciei si a inegalitatii.

- Nelson Rolihlahla Mandela (18 iulie 1918 – 5 decembrie 2013), fost om politic, a fost presedinte al Africii de Sud in intervalul 1994-1999. A fost primul presedinte al Africii de Sud ales prin vot universal si s-a facut remarcat prin combaterea rasismului, a saraciei si a inegalitatii.

- Ploile torentiale care se abat de patru zile asupra vestului Japoniei, provocand inundatii si alunecari de teren, s-au soldat pana acum cu cel putin sapte morti, potrivit autoritatilor locale.

- Berea este cea mai populara dintre bauturile alcoolice si a treia dintre bauturi in general, dupa apa si ceai. In Egiptul antic, berea se consuma in loc de apa, fiind considerata mai sigura, mai curata si cu mai multe vitamine decat ce avea de oferit Nilul.

- Multi dintre cercetatori si inventatori sustin ca au descoperit diferite masinarii si fenomene datorita viselor avute. Bebelusii nenascuti viseaza si ei, insa este vorba despre sunete si atingeri, si mai putin despre imagini.

- Turneul final al Campionatului Mondial aduce mai multe noutati, printre care folosirea arbitrajului video sau cea de-a patra schimbare. Pe langa inovatiile intens mediatizate, exista si cateva curiozitati despre aceasta competitie despre care s-a vorbit mai putin. Iata-le pe cele mai interesante:

- Luptele dintre daci si romani erau scurte si violente, potrivit datelor istorice. Razboinicii daci nu se temeau de moarte, iar femeile din acest neam erau injunghiate la mormantul sotilor. Romanii, desi detineau in tot imperiul bai publice cu sisteme de incalzire, avansate pentru acea vreme, nu intrebuintau…

- Inca din zorii istoriei, vechile popoare au incercat sa gaseasca explicatiile unor fenomene care pareau aparent fara raspuns. Indienii, chinezii, sumerienii sau grecii au facut progrese uimitoare pe calea astronomiei, reusind sa identifice constelatii si corpuri ceresti aflate la mii de ani lumina.