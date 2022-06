Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din agricultura și industria alimentara vor fi scutiți de impozitul de venit, constribuțiile la sanatate și la pilonul 2 de pensii. Salariul minim brut va fi astfel de 3.000 de lei incepand din 1 iunie 2022.

- In perioada 16 18 mai, in cadrul proiectului Constantiana, marca a ONG ului VERDE URBAN, am gazduit la Constanta vizita expertilor Asociatiei RehabiMed din Barcelona, Spania, asociatie ce are o vasta experienta internationala in regenerarea urbana a centrelor istorice.Potrivit Constantiana, pe parcursul…

- Alexandru Tamba, UGIR Salaj Prin Legea 135/2022, publicata in M.O. nr.489/17.05.2022, se acorda unele faciltați pentru agricultura și industria alimentara, facilitați similare celor din construcții, respectiv 21,25% contribuții de asigurari sociale și scutire pentru plata contribuției de asigurari sociale…

- Romanii pot investi, incepand de luni, 2 mai, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 5,5% si 6,15%, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finante, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- PSD BN: Liderii Coaliției de guvernare au aprobat și anunțat pachetul de masuri social-economice „Sprijin pentru Romania” – un pachet marca PSD! Intr-un comunicat de presa, PSD BN au transmis ca „programul este conceput pentru a combate efectele cauzate de creșterea prețurilor. Acest program nu ar fi…

- Liderii coaliției de guvernare au aprobat pachetul de masuri socio-economice „Sprijin pentru Romania”, prin care sunt lansate mai multe masuri pentru sprijinirea populației cu venituri reduse și pentru companii. Impactul financiar al pachetului este de 17,3 miliarde de lei, din bugetul de stat și…

- Pachetul de masuri economice anuntat de Guvern intarzie. Astazi erau programate mai multe discutii decisive intre premier si liderii politici, dar acestea au fost amanate. Intre timp, celelalte tari europene au luat deja masuri ca sa evite o criza a alime

- CT BUS anunta publicul calator ca, pentru moment, optiunea de plata prin SMS nu este disponibila."Vom reveni cu informatii dupa remedierea problemelor tehnice. Va multumim pentru intelegere ldquo; au precizat reprezentantii CT Bus. ...