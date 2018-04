Lucruri care se întâmplă când nu mai faci sex Iata cateva lucruri care se intampla cand nu mai faci sex. 1.Te simti mult mai anxios Fapt: sexul ajuta sa te eliberezi. Cercetatorii scotieni au descoperit ca persoanele care practica abstinenta sexuala gestioneaza mai greu situatiile stresante precum vorbitul in public comparativ cu oamenii care fac amor cel putin o data la doua saptamani. Ciudat, nu-i asa? Iata de ce stau lucrurile asa: in timpul sexului creierul elibereaza endorfine si oxitocine (hormoni ai starii de bine) care ajuta sa te simti mai relaxat. 1. Esti mai sensibil la gripa si raceala Mai putin… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

