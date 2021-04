Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul IT din Romania crescut, in primele doua luni ale anului, cu 73% fata de aceeasi perioada din 2020, in timp ce segmentul echipamentelor de birou a inregistrat un salt de 55,8%, releva datele studiului GfK Pulse Romania, publicate miercuri. Conform documentului, dupa un an 2020 in care vanzarile…

- Primele transe din vaccinul anti-COVID-19 de la Compania Johnson&Johnson Foto: facebook.com/ROVaccinare Compania Johnson&Johnson a devansat calendarul livrarilor pentru vaccinul sau anti-COVID-19, care se administreaza într-o singura doza. În România va intra…

- In Romania, in lunile aprilie si mai, vor ajunge peste 8,3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, in cadrul unei conferințe de presa. Pe langa Pfizer, Moderna și AstraZeneca, țara noastra va primi și primele tranșe din vaccinul produs…

- Guvernul din Letonia a decis vineri ca lucrul de acasa sa devina, in cele mai multe cazuri, obligatoriu de saptamana viitoare, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19, relateaza sambata A gerpres , care citeaza DPA. Autoritațile letoniene au anunțat vineri ca, incepand de saptamana viitoare,…

- O noua tranșa de vaccinuri impotriva COVID-19 dezvoltate de compania Moderna a ajuns miercuri in Romania, iar la inceputul lunii martie, dozele de ser anti-coronavirus vor fi distribuite Centrelor Regionale de Depozitare din țara. Tranșa cuprinde 79.200 de doze, dintre care 10.200 vor ajunge la Centrul…

- In Romania, pana in prezent (in perioada 8-11 februarie), 244 de elevi și 329 de angajați din educație au fost confirmați cu COVID-19 de cand au fost redeschise școlile. Ministerul Educației a anunțat ca incidența cumulata in randul elevilor de la debutul semestrului al doilea – 1 caz de elev confirmat/10.000…

- Ramane in vigoare si regula de pana acum care impunea un test negativ inainte de imbarcare si izolarea pentru 10 zile pe teritoriul britanc. Un anunt oficial este asteptat in cateva ore. Autoritatile britanice incearca prin cele doua teste suplimentare sa controleze noile variante de virus, mai contagioase.…

- Sambata, in Romania au ajuns primele 81.600 de doze ale vaccinului anti-COVID produs de AstraZeneca. Potrivit autoritatilor de la Bucuresti, programarile pentru imunizarea cu acest ser vor incepe in 10 februarie, iar procedura este recomandata doar adultilor de pana la 55 de ani.