Lucrul de acasă, mărul discordiei între angajații Amazon din SUA Personalul Amazon din SUA a primit un e-mail de avertizare din partea companiei pentru ca nu a petrecut suficient timp la birou, dupa ce prezenta angajatilor a fost monitorizata, relateaza BBC, potrivit news.ro. Unora dintre angajati li s-a spus ca ”nu indeplinesc in prezent asteptarile noastre de a se alatura colegilor lor la birou cel putin trei zile pe saptamana”. Amazon nu este primul gigant tehnologic care a renuntat la regulile de lucru flexibile introduse in timpul pandemiei. Disney a facut deja acest lucru si saptamana aceasta Zoom a ordonat personalului sa vina la birou. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Personalul Amazon din SUA a primit un e-mail de avertizare din partea companiei pentru ca nu a petrecut suficient timp la birou, dupa ce prezenta angajatilor a fost monitorizata, relateaza BBC.Unora dintre angajati li s-a spus ca „nu indeplinesc in prezent asteptarile noastre de a se alatura…

- Unora dintre angajati li s-a spus ca ”nu indeplinesc in prezent asteptarile noastre de a se alatura colegilor lor la birou cel putin trei zile pe saptamana”. Amazon nu este primul gigant tehnologic care a renuntat la regulile de lucru flexibile introduse in timpul pandemiei. Disney a facut deja acest…

- Zeci de angajati din Ministerul Finantelor Publice au intrerupt spontan lucrul, joi, si au iesit pe holurile institutiei, pentru a protesta fata de unele prevederi ale proiectului de Ordonanta privind masuri fiscal-bugetare, dar si fata de unele probleme mai vechi privind salarizarea angajatilor din…

- Prezentismul este o noua afecțiune moderna ce iși face simțita prezenta printre angajații romani. Aceștia se simt datori sa mearga la munca indiferent de circumstanțele in care se afla. Concret, prezentismul se definește prin acțiunea angajaților de a veni la munca chiar daca se simt rau lucru ce ii…

- Angajatii germani profita la maximum de munca de acasa in comparatie cu alte tari europene, potrivit unui studiu publicat marti de Institutul ifo din Munchen.Munca de acasa, telemunca, s-a dezvoltat foarte mult odata cu pandemia de coronavirus, in ultimii trei ani. In Europa, Germania are ocupa o poziție…

- Salariatii care au in intretinere copii cu varsta pana la 8 ani pot beneficia de telemunca patru zile pe luna, potrivit unui proiect de lege pentru completarea Codului muncii. Proiectul a fost adoptat miercuri in unanimitate de Camera Deputatilor.

- Directorul TVR ar fi vrut sa scoata de la difuzare emisiunea in care Carmen Tanase apare in show-ul lui Sebastian Țopescu pe motiv ca actrița este „conspiraționista” in timpul pandemiei COVID-19 și a refuzat sa se vaccineze. Actrița Carmen Tanase ar fi trebuit sa ia parte la emisiunea lui Sebastian…

- Profesionistii din domeniul financiar au avertisment sumbru pentru angajatorii lor: „Nu-mi cereti sa ma intorc prea des la birou, altfel imi dau demisia”. Nemultumirea angajatilor vine dupa ce gigantii de pe Wall Street precum JPMorgan au facut presiuni p