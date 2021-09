Stiri pe aceeasi tema

- Soprana Angela Gheorghiu este de parere ca in tara noastra trebuie sa existe lideri care sa construiasca pentru cultura. De asemenea, Angela Gheorghiu marturisește ca artistii cu care colaboreaza sunt pentru ea o familie. Afirmațiile și martuirisirile au fost facute de catre soprana vineri seara, la…

- Curtea de Apel Chișinau a aminat pentru 8 septembrie ședința de judecata in care urma sa se expuna asupra mandatului de arest a fostului șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pinzari. Asta dupa ce Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a contestat…

- Chiar daca am crescut cu imaginea de invingator a parca-veșnicului Pațaichin, nu-s vreun mare cunoscator de caiac-canoe, așa ca, atunci cind vine vorba de sportul asta, stau mereu citeva secunde, ca sa ma intreb care e padela și care e pagaia, care e caiacul și care e canoia. Dar, cind vorbim despre…

- Nascut la Parma, in nordul Italiei, Franco Nero este un actor cu un palmares impresionant de filme europene și producții hollywoodiene de marca. Buzoienii au avut ocazia sa il cunoasca miercuri, 1 septembrie, la proiecția speciala a filmului ,,Django”, unde, la final, a raspuns și intrebarilor publicului.…

- Sunt oameni care traiesc cu pasiune și bucurie fiecare clipa din viața lor. Veselia ii insoțește și ii sprijina in momentele cele mai grele. Cu spiritul mereu tanar și cu idei noi, astel de oameni ne bucura orele pe care le petrecem alaturi de ei și creeaza amintiri de neuitat. Intr-o zi torida de vara…

- Pep Guardiola (50 de ani) a vorbit la superlativ despre atacantul brazilian Gabriel Jesus (24 de ani), la finalul victoriei obținute de Manchester City impotriva lui Norwich, scor 5-0. Manchester City inca forțeaza transferul lui Harry Kane, atacantul lui Tottenham. Pep Guardiola nu intra in panica…

- „Timp de doi ani de zile, eu cel puțin, nu am auzit foarte mulți membri PSD sa-l viziteze la inchisoare pe cel care era ovaționat, iar acum face pe patriotul, in momentul in care atunci, la ce putere avea, putea sa faca Centura București sau vreo autostrada. Și cu el și fara el, PSD tot la 30% ramane.…

