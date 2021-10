Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul fortei de munca din Marea Britanie a fost rezolvat partial, soferii militari aducand in camioanele cisterna carburantii la benzinarii, pentru a micsora macar putin cozile imense de la benzinarii, scrie Reuters.

- Marea Britanie se confrunta, in aceasta perioada, cu o criza fara precedent in ultimii aproape 25 de ani. Nu exista oameni disponibili pentru mii de posturi in multe sectoare ale economiei, iar industria alimentara e ingenuncheata: rafturile sunt goale și diverse lanțuri de

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a respins migrația ca soluție pentru criza demografica din estul Europei și a spus ca familiile trebuie sprijinite pentru a rezolva aceasta criza, transmite agenția maghiara MTI . Intr-un discurs similar cu al premierului maghiar Viktor Orban, Kelemen Hunor a spus…

- Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca desfașoara campania naționala de reducere a incidenței muncii nedeclarate și subde-clarata, acțiune ce are ca scop diminuarea fenomenului muncii nedeclarate, identificarea angajatorilor care utilizeaza nelegal munca copiilor și a tinerilor,…

- Adrian Nastase, fost prim-ministru și profesor de drept internațional, analizeaza situația actuala de pe scena politica internaționala, in contextul crizei din Afganistan. Raspunzand la intrebarea „Ce se mai intampla cu dreptul international, in zilele noastre?”, Nastase afirma ca „raspunsul scurt…

- China vrea sa determine companiile sa renunțe la cultura muncii in exces, cunoscuta drept „996”, adica munca de la 9 dimineaia la 9 seara, 6 zile pe saptamana, care se practica mai ales in companiile de tehnologie, in startup-uri și in alte afaceri private, scrie CNN. "In ultima perioada,…

- „Romania nu este saraca, Romania este saracita. Suntem campionii Europei la saracia in munca. Cum sa nu plece romanii la munca in strainatate? Cum sa nu avem o multime de tineri in somaj? Cum sa nu avem de ani de zile o cumplita criza a fortei de munca? Zero Taxe pe Salariul Minim este o reforma economica…

