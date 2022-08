Lucrătorii MAI au intervenit la peste 5.000 de evenimente în ultimele 24 de ore Efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, in ultimele 24 de ore, la 5.073 de evenimente, 3.463 dintre acestea fiind circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.610 circumscrise situatiilor de urgenta. La nivelul unitatilor de politie au fost semnalate 875 de posibile infractiuni, peste 24% dintre acestea fiind din oficiu, se arata intr-un comunicat al MAI dat publicitatii duminica. Politistii si jandarmii au prins in flagrant 191 de autori de infractiuni, care au savarsit 204 de fapte penale. De asemenea, politistii au depistat 10 persoane urmarite national sau international,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

