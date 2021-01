Lucrătorii din agricultură și industria alimentară cer vaccinare anti-Covid-19 prioritară Producatorii agricoli cer sa fie vaccinați prioritar, afirmand ca doar fermierii sanatoși pot produce hrana sanatoasa, anunța digi24 . In contextul in care in aproape toate țarile Uniunii Europene a fost inceputa campania de imunizare a populației impotriva Covid-19, insa așa cum era de așteptat aceasta campanie se preconizeaza a dura o perioada semnificativa de timp, avand in vedere numarul limitat de doze de vaccin disponibile, Federația Naționala PRO AGRO se alatura celor mai importante organizații ale fermierilor și ale industriei alimentare și cere ca la nivelul autoritaților in drept sa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

