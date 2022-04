Lucrătorii de la Cernobîl au securizat amplasamentul centralei nucleare în timpul ocupației ruse Lucratorii din cartierul Cernobil au povestit joi (7 aprilie) ce s-a petrecut in timpul ocupației ruse a zonei. Forțele ruse au ocupat centrala dezafecata de la nord de Kiev, la scurt timp dupa ce au invadat Ucraina pe 24 februarie. Compania de stat pentru energie nucleara a Ucrainei, Energoatom, a declarat ca rușii au parasit centrala pe 31 martie și se indreptau spre granița cu Belarus. Nu a existat nici o reacție imediata din partea autoritaților ruse cu privire la retragerea raportata de la centrala de la Cernobil, care a fost scena celui mai grav accident nuclear din lume in 1986. Zona se… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

