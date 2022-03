Stiri pe aceeasi tema

- „Aproximativ jumatate din cele 500 de animale care se afla in parc nu pot rezista fara caldura, iar gaz și electricitate nu mai avem de 10 zile”, a declarat directorul gradinii zoologice, Mikhail Pinchuk, pentru publicația Vesti "Cazanele noastre s-au oprit, iar fara alimentare gaze pentru caldura temperatura…

- Autoritatile orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina, au declarat ca 133 de civili au fost ucisi, dintre care cinci copii, de la inceputul invaziei ruse, informeaza luni dpa. De asemenea, 76 de membri ai fortelor armate ale Ucrainei au fost ucisi in lupte in si in jurul acestui oras, potrivit…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Ambasada Ucrainei in Turcia a dat cifra, citand Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei.A trecut o saptamana de la izbucnirea razboiului cu Rusia. Astazi ar putea avea loc noi negocieri pentru pace. Intre timp, Kievul ramane inconjurat de convoiul militar care se intinde pe 64 de kilometri.Peste noapte,…

- Lupte grele au fost raportate in cursul noptii de marti spre miercuri in estul si sudul Ucrainei, in a saptea zi de la inceperea invaziei militare ruse in Ucraina. Mai multe persoane au murit, inclusiv copii, in atacurile aeriene ale rușilor la Jitomir și Harkov.

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…

- Unsprezece soldati irakieni au fost ucisi vineri la est de Bagdad intr-un atac atribuit militantilor gruparii Stat Islamic, au anuntat surse de securitate citate de dpa si AFP. Atacul a vizat o facilitate a armatei irakiene din provincia Diyala, la aproape 60 de kilometri de capitala tarii,…

- Un leu tanar, de 9 luni, este omorat și disecat intr-o gradina zoologica din Danemarca, pentru a arata copiilor „frumusețea” din interiorul leului... In videoclipul de mai jos, filmat in anul 2018 in gradina zoologica Odense din Danemarca, puteți vedea ceea ce se intampla de mai bine de 20 de ani in…