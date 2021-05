Stiri pe aceeasi tema

- Retroparada primaverii va incepe sambata, de la ora 12.30, la Timișoara. Proprietarii de automobile de colecție vor defila prin oraș, iar apoi vor repeta o parte din traseu, daca vremea o va permite.

- Cu prilejul Sfintelor Paști, in perioada 24 aprilie – 10 iunie 2021, la Galleria 28 din Timișoara va putea fi vizitata expoziția de sculptura „Lumina neapropiata”. Expoziția de sculptura, organizata de Galleria 28, in parteneriat cu Grupul Noima, și curatoriata de Maria Pașc, aduce in atenția publicului…

- Timișoara, 8 aprilie 2021: O expoziție plina de culoare ii asteapta pe timișoreni in Iulius Town. Vizitatorii sunt invitati sa exploreze orașe in miniatura, construite in detaliu, din milioane de piese LEGO, la Brickenburg in My Town - Zilele Fanilor LEGO. Expoziția poate fi vizitata de vineri pana…

- Batalia pentru titlul de „Mister Europa 2021″ a inceput. Prestigiosul concurs de frumusețe reunește tineri talentați si sportivi din toate colțurile Europei, pentru a concura, reprezentandu-și țara. Din 53 de candidați, 24 au fost selectati sa fie ambasadori ai țarii pe care o reprezinta, competiția…

- Acuzații de furt pe numele unui tanar de 22 de ani. El este cercetat penal dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce fura o bicicleta. Pagubitul, un tanar de 20 de ani, o lasase neasigurata pana și-a cumparat mancare.

- Accidentul soldat cu doi morti si cinci raniti, produs joi seara pe autostrada, in judetul Arad, a fost provocat de un tanar de 29 de ani care nu avea permis de conducere, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Arad.Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc pe A1, la kilometrul 526, pe sensul…

- Bucatar de top la numai 18 ani - sunt cateva cuvinte ce rezuma viata unui tanar din Timisoara pasionat de bucatarie. Viseaza sa obtina celebrele stele Michelin care atesta talentul si excelenta in bucatarie. Si pentru asta se pregateste intens.

- La 145 de ani de la nașterea lui Constantin Brancuși, un arhitect din Timișoara organizeaza o expoziție care dureaza doar o ora. Se intampla chiar langa bustul sculptorului din fața Facultații de Arte și Design.