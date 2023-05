Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia si Arhiva de Stat de la Venetia, beneficiind de sustinerea Institutului Cultural Roman, organizeaza, sub patronajul Academiei Romane, a XI-a editie a Colocviului international de studii rom

- Doua expozitii despre arta sacra, etnografia si traditiile populare din judetul Alba sunt deschise la Venetia, la galeriile Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica, timp de o saptamana, potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, de catre Centrul de Cultura "Augustin Bena" Alba."Institutul…

- Artistul sucevean Constantin Severin va expune arta contemporana - „Lumea Arhetipala / Il Mondo archetipico", curator Adina Rentea, in perioada 3-10 aprilie 2023, la Galeria Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia.Constantin Severin ne-a spus ca invitația la ...

- Dupa o prima expoziție in care au fost prezentate lucrari ale sculptorului Octavian Maxim, disparut in urma cu doi ani, demersul plastic „Amintiri necesare” inițiat de Direcția Județeana pentru Cultura Timiș, dedicat maeștrilor Timișoarei, care se va desfașura de-a lungul intregului an cu prezentarea…

- Colocviul „Structuri constitutionale in noua Europa a sistemului de la Versailles”, prilejuit de celebrarea Centenarului Constitutiei Romaniei Mari, este organizat de Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, sub patronajul Academ

- Proiectul expozitional «Itinerarii vizuale gorjene», initiat de Filiala Targu Jiu a Uniunii Artistilor Plastici din Romania in parteneriat cu Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, Centrul de Cercetare, Documentare si Promovare

- Celebrarea Zilei Martisorului in rețeaua Institutului Cultural Roman reprezinta un demers de promovare a traditiilor romanesti dedicate inceputului de primavara in comunitatile de romani, dar și o acțiune de diplomație publica, pentru a face cunoscut acest obicei de 1 martie in randul publicului din…