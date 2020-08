Stiri pe aceeasi tema

- Un vaccin pentru imunizarea impotriva infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2 dezvoltat de compania CanSino Biologics se lovește de un obstacol neașteptat: nu funcționeaza bine la persoanele care au imunitate la un virus folosit drept vector in vaccinare, potrivit 360medical.ro . Studiile clinice…

- Oamenii de știința susțin ca un test de sange ieftin și simplu poate ajuta la diagnosticarea cancerului chiar și cu 4 ani inainte de apariția primelor simptome specifice. Experții susțin și faptul ca tehnica neinvaziva are o acuratețe de aproximativ 90% in ceea ce privește detectarea a cinci tipuri…

- Piața este inundata de carți și cursuri care susțin ca „inspirația” poate ajuta sanatatea mintala, imbunatațește somnul și chiar atenueaza simptomele infecției cu Covid-19. Dar sunt convinși experții? Exista dovezi științifice care susțin ca exercițiile de respirație sunt utile pacienților cu astm.…

- CHIȘINAU, 22 iun - Sputnik. Vaccinul impotriva coronavirusului, creat in comun cu Ministerul rus al Apararii, va asigura o protecție pe o durata de mai bine de doi ani, a declarat Alexandr Gunzburg, directorul Centrului Național de Cercetare pentru Epidemiologie și Microbiologie ”Gamalei”, intr-un…

- Sunt vești bune in privința pandemiei de COVID-19. Daca la inceput erau considerați „inamicul numarul unu” in lupta virusul, iata ca asimptomaticii nu mai sunt atat de periculoși, concluzioneaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS).

- Atunci cand cei mici sunt nevoiți sa stea in casa, fie din cauza vremii urate de afara, fie din cauza unei afecțiuni de care sufera, plictiseala poate vampiriza rapid intreaga energie pozitiva pe care aceștia o emana in mod normal. Așadar, ce ar fi de facut in astfel de momente? Experții afirma faptul…

- Liceul „Alexandr Pușkin” din municipiul Ungheni a fost renovat in cadrul Proiectului „Reforma Invațamantului in Moldova”(PRIM), finanțat de Banca Mondiala. Potrivit unui comunicat PRIM, lucrarile de reconstrucție au fost gestionate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii (MECC) și implementate…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a tras un semnal de alarma cu privire la utilizarea tratamentelor tradiționale, pe baza de plante, pentru combaterea noului coronavirus. Experții OMS susțtin ca sprijina folosirea remediilor traditionale testate stiintific, adaugand ca medicina complementara are…