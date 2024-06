Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a impus restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa autorizata mai mare de 7,5 tone, in perioada 21-24.06.2024, in intervalul orar 10.00 -20.00.

- Ofertant castigator este firma Allianz Tiriac Asigurari. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin DRDP Constanta, cu sediul in municipiul Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Servicii de asigurari RCA si CASCO pentru autovehicule DRDP Constantaldquo;,…

- V.S. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri București, a demarat, la finalul saptamanii trecute, o serie de lucrari de reparații la podul peste raul Teleajen, din comuna Blejoi. Conform reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri…

- Reprezentanții DRDP Brasov anunta restricții de circulație pe Autostrada A1 , in zona viaductului Sacel, in judetul Sibiu. Circulația rutiera se desfașoara pe cate o banda pe ambele sensuri ale autostrazii A1, in zona viaductului Sacel. Restricțiile sunt cauzate de lucrarile pe care angajații Companiei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prezinta stadiul lucrarilor pe sectiunea Tigveni - Curtea de Arges a Autostrazii A1 Sibiu - Pitesti, anuntand ca a fost sapat peste un kilometru de tunel. Stadiul de executie a lucrarilor pe acest tronson este 30%, conform news.ro.

- O comisie din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere va fi prezenta saptamana aceasta la Targu Jiu pentru verificari la Varianta Ocolitoare. Comisia va reveni practic in municipiu pentru a verifica daca au fos remediate problemele scoase in evidența la ultima vizita, astfel…

- Doi tineri au ajuns la spital azi-noapte, dupa ce au fost implicați intr-un eveniment rutier pe Varianta Ocolitoare a municipiului Targu Jiu. Drumul este inca in lucru, fiind insa finalizate lucrarile pe anumite tronsoane. Pe șosea sunt și diferite materiale sau chiar parapeți. Se pare ca tinerii au…

- Secția Targu Jiu a Drumurilor Naționale continua lucrarile de deszapezire. Potrivit lui Cristi Tudor, reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, utilajele de deszapezire au ajuns la kilometrul 42. Se acționeaza pe tronsonul inchis de anul trecut circulației publice, intre Ranca…