- Podul de peste Olt, dintre Crihalma si Comana de Jos, grav afectat de inundațiile din primavara anului trecut, ar putea fi terminat pana la sfarșitul anului. Constructorul a ajuns in faza de montare a grinzilor de beton, iar daca vremea va fi buna, podul va fi terminat pana la sfarșitul anului. Podul…

- Paul Stanescu a declarat dupa vizita la DNA ca a fost citat ca martor, precizand ca nu are legatura cu PSD. El a ținut sa-i transmita un mesaj și lui Liviu Dragnea, care iși sarbatorește astazi ziua de naștere.„Am stat 10, 15 minute maxim. Nu are nicio legatura cu TelDrum, cu Belina, cu nimic…

- Principalul drum de acces in orașul Ocna Mureș, Unirea-Ocna Mureș fost deviat incepand din aceasta dimineața (25 septembrie 2019) pe rute ocolitoare ca urmare a lucrarilor de reparații ale terasamentului și inlocuire a liniilor de cale ferata la Halta Unirea. Lucrarile vor dura aproximativ 8 zile iar…

- Viorel Grusea, primarul comnei Comana, prezinta situația privind problemele create dupa distrugerea podului peste Olt de la Crihalma și stadiul lucrarilor. Saptamana trecuta, o comisie de la Compania Naționala de Investiții au revenit pentru a vedea stadiul 11.12.2019 este termenul de finalizare a lucrarilor,…

- Incepute in anul 2017, lucrarile de modernizare a DN 73 in judetul Brașov au ajuns in stadiul construirii unui pod. Mai exact, potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, marti a inceput montarea grinzilor pe podul nou de pe DN73 (denumite de drumari lucrari…

- Astazi a fost aprobata in consiliul județean tema de proiectare și inițierea procedurii de achiziție a documentației tehnico-economice. Astazi a fost facut un prim pas important in demersul de inființare a unui parc balnear in stațiunea Sarata Monteoru, acesta fiind un proiect mai vechi al administrației…

- Lucrarile au inceput anul trecut, dupa ce zona a fost afectata de inundatiile din luna martie Incepute anul trecut, lucrarile la digurile de la Comana vor fi terminate in aceasta toamna. Anuntul a fost facut, de reprezentantul Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Brasov, Dorin Pomirleanu,…

- Primarul de Adincata, Viorel Cucu, a anunțat ca investiția vizind construirea unui pod din beton armat, in satul Fetești, este aproape de finalizare. El a precizat ca proiectul in valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei a fost finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locala. Proiectul a presupus…