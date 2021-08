Lucrările la Pasajul de la Mogoşoaia se vor încheia în octombrie (ministru) Lucrarile la pasajul de la Mogosoaia vor fi incheiate inainte de termen, in luna octombrie, in conditiile in care a inceput sa fie turnat asfaltul, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Vorbim, in primul rand, de incheierea lucrarilor la Pasajul de la Mogosoaia, inainte de termen, adica in octombrie. (...) Stadiul fizic al lucrarilor la pasaj este de 65%, iar pe santier tocmai ce a inceput sa fie asternut asfaltul. Cum vremea se anunta frumoasa in continuare, aceasta etapa nu ar trebui sa ridice probleme. (...) Tot atunci se vor termina atat asfaltarile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

