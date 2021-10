Stiri pe aceeasi tema

- S-au mai facut alți pași in proiectul de extindere a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara. O noua saptamana, o noua operațiune cheie. Astazi a fost turnat betonul peste structura de fier dintre etajele 1 și 2 ale cladirii A. Urmeaza edificarea stalpilor…

- Tabloul electric principal al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara a fost schimbat dupa 60 de ani, iar procedura a durat 15 ore. The post Medicii din Timișoara sufla și-n iaurt.Tabloul electric al Spitalului de Boli Infectioase, schimbat dupa 60 de ani appeared…

- 15 ore. Atat a durat inlocuirea tabloului electric principal al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara vechi de 60 de ani. Acesta asigura funcționarea sistemului electric din intreg spitalul. Pentru inlocuirea lui a fost necesara amplasarea unui generator…

- Numarul de paturi din zona rosie a Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara, destinate cazurilor COVID-19, a fost suplimentat incepand de luni ca urmare a "exploziei" de pacienti infectati cu SARS-CoV-2, a declarat managerul unitatii, Cristian Oancea, potrivit…

- Numarul de paturi in „zona roșie” a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara a fost suplimentat incepand de astazi. Cele 23 de paturi in plus, destinate pacienților cu Covid 19, se afla in secția de boli infecțioase a unitații. „In ultimele zile, a fost o…

- Lupta cu pandemia nu se duce doar la nivelul tratamentelor aplicate bolnavilor infectați cu coronavirus. Este o perioada in care medicii trebuie sa dea dovada de multa rabdare auzind diverse „perle” de la pacienți. Seful Sectiei de Boli Infectioase a Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie…

- Vechimea instalației electrice, suprasolicitarea circuitelor, creșterea numarului de aparate folosite in cadrul procedurilor de tratament, toate acestea reprezinta riscuri pentru o posibila defecțiune a sistemului electric al unitații sanitare. De aceea, conducerea Spitalului de Boli Infecțioase și…

- Vechimea instalației electrice, suprasolicitarea circuitelor, creșterea numarului de aparate folosite in cadrul procedurilor de tratament, toate acestea reprezinta riscuri pentru o posibila defecțiune a sistemului electric al unitații sanitare. De aceea, conducerea Spitalului de Boli Infecțioase și…