- Construcția centralei pe gaze de la Iernut va fi terminata pana la sfarsitul lunii decembrie,. Lucrarile sunt realizate in proportie de 90-92% pana in prezent, potrivit directorului general...

- Centrala pe gaze de la Iernut trebuie sa fie functionala la sfarsitul lunii decembrie, in prezent lucrarile fiind realizate in proportie de 90-92%, a declarat miercuri directorul general Romgaz, Adrian Volintiru, in cadrul unei conferinte de presa. "Cu siguranta trebuie ca la sfarsitul…

- Lucrarile la doua importante proiecte de infrastructura din judet, de circa 10 milioane de euro vor fi finalizate pana la sfarsitul anului, a anuntat Consiliul Judetean. Este vorba de drumul judetean care face legatura intre localitatile Bunesti, Viscri si Dacia si podul peste raul Olt dintre Crihalma…

- Reamenajarea completa a tronsonului dintre strazile Fabricii de Zahar si Dambovitei, cuprinzand intersectia cu strada Teleorman, este gata in proportie de 95% si va fi finalizate in totalitate pana pe 15 mai.

- Lucrarile de reabilitare a scuarului de pe strada Bucuriei, din sectorul Buiucani al capitalei, sunt gata in proporție de 90%, iar pana la sfarșitul lunii iunie, scuarul va fi inaugurat, scrie primarul, Ion Ceban, pe pagina sa de Facebook.

- Primarul Antal Arpad a declarat vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca lucrarile de infrastructura deja incepute vor continua, pe cat posibil. „In aceasta perioada, acolo unde se poate, incercam sa rezolvam problemele cetațenilor, inclusiv in ceea ce privește infrastructura. Sunt mai multe…

- Trecerile la nivel cu linia de cale ferata, imbunatatite Foto. Petrut Hirtescu. Semnalizarile la toate cele 246 de treceri la nivel cu linia de cale ferata amenajate pe reteaua de drumuri nationale vor fi îmbunatatite. Compania de Drumuri începe peste aproximativ doua…