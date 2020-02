Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Craiova, ca Guvernul a platit integral avansul lucrarilor pentru tronsoanele 1 și 2 ale Drumului Expres Craiova - Pitești și ca se așteapta la mobilizarea constructorilor.Potrivit lui Lucian Bode, 76,2 milioane de lei au fost alocate,…

- El sustine ca deocamdata lucrurile se misca multumitor doar pe tronsonul doi al acestui drum expres. La randul sau, ministrul Transporturilor, LUcian Bode, spune ca tronsonul doi va fi gata in iunie 2021, dar este nemultumit de ce se intampla pe tronsonul 1. Ludovic Orban a declarat vineri, intr-o conferinta…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Craiova, ca in noiembrie si decembrie 2019 Guvernul a alocat 76,7 milioane lei pentru tronsoanele 1 si 2 din drumul expres Craiova-Pitesti, iar daca...

- Ministrul demis al Transporturilor, Lucian Bode, a afirmat, vineri, la Craiova, ca Guvernul are la dispozitie fonduri europene suficiente pentru achitarea tuturor lucrarilor mari de infrastructura rutiera incepute, respectiv 134 de kilometri de autostrazi si drumuri expres.

- Parteneriatele public-private pentru autostrada Comarnic - Brasov si pentru tronsonul Targu Mures - Iasi al Autostrazii Unirii vor fi anulate, a declarat luni ministrul Transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, Lucian Bode, in urma discutiilor cu parlamentarii PNL, care a subliniat ca Guvernul…

- Lucrarile de automatizari si siguranta pentru Magistrala 5 de metrou Eroilor - Raul Doamnei au termen de incepere in luna aprilie, iar contractorul are la dispozitie 6-7-8 saptamani pentru finalizarea lor, in contextul in care automatizarea nu poate fi efectuata decat dupa finalizarea lucrarilor…

- Lucrarile la podul peste Mures pe autostrada Lugoj-Deva lotul 3 se ridica la 80.000-100.000 de euro si se vor finaliza la sfarsitul acestei saptamani, iar daca expertii de la CESTRIN imi spun ca acest obiectiv poate fi dat in trafic cu restrictii de viteza, respectiv cu restrictii de tonaj, acest…

- Ordinele de incepere a lucrarilor pentru tronsonul II al drumului expres Craiova - Pitesti au fost inmanate vineri, la Bals, in prezenta premierului Ludovic Orban si a ministrului Transporturilor, Lucian Bode. Premierul Ludovic Orban a declarat ca prin predarea ordinelor de incepere a lucrarilor care…