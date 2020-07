Stiri pe aceeasi tema

- ■ sustine deputatul PNL de Neamt Mugur Cozmanciuc Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a emis un comunicat de presa in care sustine ca Guvernul a luat cele mai bune masuri pentru economia Romaniei, greu incercata de criza sanitara provocata de pandemia de COVID- 19 „Criza sanitara care…

- ■ ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ioan Stefan, a semnat ordinul pentru scoaterea la licitatie a lucrarilor de consolidare si reabilitare a casei in care s-a nascut marele muzician ■ lucrarile ar putea incepe chiar anul acesta ■ Deputatul liberal Laurentiu Leoreanu a anuntat…

- “Drumul cumatrului”, asa cum a fost supranumit tronsonul de pe DN 15 Bicaz-Poiana Largului, e o pata pe obrazul tuturor celor care au administrat sau administreaza judetul Neamt. Care e adevarata poveste a unui tronson de drum a carui reabilitare a inceput prin mai 2019 si nu e gata nici in iunie 2020,…

- ■ au fost impartite pachete cu alimente de stricta necesitate si produse de igiena persoanelor aflate in dificultate ■ beneficiarii au fost cetateni din comunele Secuieni, Savinesti si Costisa ■ „Este foarte important, in primul rind, comunitatile sa vina in sprijinul acestor persoane, pentru ca ei…

- ■ in acelasi dosar cu episcopul Husilor, Corneliu Birladeanu, a fost arestat si un preot din Neamt ■ este vorba de fostul arhimandrit al Episcopiei Husilor, Sebastian Jitaru ■ acesta este deja in penitenciar, unde executa 3,6 ani de detentie ■ a fost condamnat pentru ca l-a santajat pe episcop cu un…

- ■ spitalul din Bicaz este centru pentru preintimpinarea cazurilor de covid in rindul cetatenilor de pe Valea Muntelui ■ „Conditiile sint foarte bune, cald, aer conditionat, baie, astfel incit bolnavii se simt bine“, a declarat manegerul Letitia Damoc ■ „In ultimul timp asiguram consultatii on-line sau…

- ■ dotarea cu aparatura a Ambulatoriul de specialitate al spitalului se va face in baza unui contract de finantare din fonduri europene ■ este vizata dotarea cu aparatura medicala, valoarea proiectului este de aproximativ 2.230.000 euro, iar cofinantarea de doar 2% ■ a fost semnat si contractul de executie…

- ■ la nivel national au fost confirmate 13.837 de cazuri Pana pe 5 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.837 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.454 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 827…