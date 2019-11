Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pentru creșterea eficienței energetice a cladirilor Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia au fost scoase la licitație. Acestea ar urma sa fie finalizate in termen de 16 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Valoarea totala estimata este de peste 2,4 milioane de euro. …

- Lucrarile la autostrada Sebeș-Turda au adus in pragul disperarii cateva familii din Oarda, cartier al municipiului Alba Iulia. Zgomotul și praful sunt parte a experienței lor zilnice, iar instituțiile din Alba ale statului refuza sa oblige constructorul sa respecte acordul de mediu. De mai multe ori,…

- O familie din municipiul Sebeș a ramas fara un teren și o locuința pe care le aveau in proprietate dupa ce o instanța din Franța a decis confiscarea bunurilor in cadrul unui proces penal in care cei doi soți au fost judecați pentru infracțiuni comise pe teritoriul acestei țari. Hotararea Curții de Apel…

- Ziarul Unirea Autostrada A10 Sebeș-Turda: CNAIR obligata de instanța sa plateasca daune de 85.000 de euro pentru o familie din Oarda de Jos Autostrada A10 Sebeș-Turda: CNAIR obligata de instanța sa plateasca daune de 85.000 de euro pentru o familie din Oarda de Jos • Familia a dat in judecata CNAIR,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Statul Roman au atacat la Curtea de Apel Alba Iulia o decizie a Tribunalului Alba, prin care au fost obligați la plata despagubirilor de 70.000 euro, despagubiri materiale și 15.000 de euro, despagubiri morale, catre o familie din Alba…

- Lucrarile de modernizare a cladirii Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia vor fi mai scumpe. Primaria actualizeaza valoarea contractului incheiat cu firma care a caștigat licitația, in urma majorarii salariilor din construcții. Contractul de lucrari este incheiat cu asocierea Ben…

- Miercuri, 14 august, instanța timișoreana a decis: “Respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpatii Ritan Ioan Flavius, Borbilau Beniamin, Pantea Voislav Milan si Borodi Fatjon impotriva sentintei penale pronunțata de Judecatoria Arad. Obliga pe inculpatii apelanti la plata…

- Sectia Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Mures a decis, miercuri, anularea ordinului prefectului judetului Mures privind constatarea incetarii de drept a mandatului de primar al municipiului Reghin, Maria Precup, emis dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a confirmat…