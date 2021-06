Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la Aeroportul International Bucuresti Baneasa "Aurel Vlaicu" vor fi gata pe 21 iulie, iar timpul de imbarcare a pasagerilor va fi intre 30 si 60 de minute, in functie de dimensiunea aeronavei, a anuntat, luni, Valentin Iordache, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti…

- „Lucrarile sunt intr-un stadiu foarte avansat. Ele vor fi finalizate, conform contractului, la data de 21 iulie anul acesta. Acest terminal a fost restaurat asa cum era el in urma cu 59 de ani, in 1952, inclusiv marmura folosita si mozaicul de pe pardoseala, stalpii imbracati in travertin si toate celelalte…

- Un avion, care trebuia sa decoleze de pe Otopeni spre Timișoara, a fost intors din drum chiar inainte de decolare. Pasagerii au fost debarcați, din cauza unui zgomot care i-a ingrijorat pe membrii echipajului. Din motive tehnice, zborul OB 3087 Blue Air, pe ruta București -Timișoara, s-a intors la baza,…

- Soc si revolta in intreaga lume dupa ce un avion al unei companii europene a fost fortat sa aterizeze de urgenta la Minsk, in Belarus, pentru ca regimul Lukasenko sa aresteze un jurnalist incomod aflat la bord.

- Potrivit presei locale, incidentul a avut loc sambata dupa amiaza, pe aeroportul Satu Mare, acolo unde cursa catre trebuia sa decoleze cu destinația Londra a fost anulata, iar pasagerii au fost evacuati de urgenta la ordinul pilotului care a simtit miros de fum si combustibil in aeronava. Urmare verificarilor,…

- Noul camin al Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad, din cartierul Gradiște, langa Facultatea de Design va putea primi studenți incepand cu anul universitar 2021-2022. Investiția finanțata prin Ministerul Dezvoltarii in cadrul Campaniei Naționale de Investiții este finalizata in proporție de peste 95%,…