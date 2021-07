Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la Aeroportul International Bucuresti Baneasa „Aurel Vlaicu", care ar fi trebuit sa se incheie pe 21 iulie, au fost prelungite cu inca doua luni, iar receptia va fi facuta „undeva in toamna", a declarat, luni, directorul general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Cosmin Pestesan.

- Lucrarile la Aeroportul International Bucuresti Baneasa "Aurel Vlaicu" vor dura inca doua luni, iar receptia va fi facuta "undeva in toamna", a declarat, luni, directorul general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Cosmin Pestesan, transmite Agerpres. Conform contractului, lucrarile ar…

- Șantierul Grigore Alexandrescu ar fi trebuit sa fie inchis deja, dar mai e mult de lucru acolo. Lucrarile erau programate sa dureze doar opt luni, insa pe teren s-au gasit o gramada de probleme. Și tot mai apar. Primarul Dominic Fritz merge miercuri sa se intalneasca cu timișorenii din zona.

- Lucrarile pe lotul doi al autostrazii Sebeș - Turda avanseaza, iar CNAIR a prezentat imagini din drona.”Antreprenorul autostrazii Sebeș-Turda Lot 2 executa umpluturi in dreptul structurii de sprijin din beton armat, cu fundare indirecta, pe un rand de coloane forate, de la kilometrul 26 al autostrazii.Zidurile…

- Frontierele terestre ale SUA cu Canada si Mexic vor ramane inchise pentru calatorii neesentiale pana cel putin pe 21 iulie, a anuntat duminica Departamentul american pentru securitate interna, informeaza Reuters. Prelungirea cu 30 de zile a fost anuntata dupa ce Canada a facut publica vineri extinderea…

- O investigatie a Senatului SUA in cazul violentelor produse la Capitoliu pe 6 ianuarie a depistat disfunctionalitati in transmiterea de informatii la nivelul agentiilor de securitate federale, informeaza agentia Associated Press. Existau indicii clare ca simpatizanti ai fostului presedinte…

- Lucrarile la Aeroportul International Bucuresti Baneasa "Aurel Vlaicu" vor fi gata pe 21 iulie, iar timpul de imbarcare a pasagerilor va fi intre 30 si 60 de minute, in functie de dimensiunea aeronavei, a anuntat, luni, Valentin Iordache, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti…

- Locurile de cazare pentru studenții Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ar putea sa nu mai fie o problema, incepand din toamna acestui an. Lucrarile pentru cel de-al cincilea camin studențesc sunt in grafic, avand șanse reale ca din toamna sa asigure o capacitate de 100% a elevilor care…