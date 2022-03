Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,82 milioane tone echivalent petrol (tep). Este vorba de o creștere de 68% (1,141 milioane tep fata de cea din anul anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna de gaze naturale…

- Coeficientul de crestere a castigurilor salariale medii nete pe economie in luna decembrie 2021 fata de ianuarie 1990 a fost de 13.140,24, iar fata de luna februarie 1992 a fost de 3.050,25, informeaza, joi, Institutul National de Statistica (INS), conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut in anul 2021, ca serie bruta, cu 0,6-, fata de 2020, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). "Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a scazut pe total cu 0,6-. Pe elemente de structura, scaderi s-au inregistrat la…

- Consumul final de energie electrica a fost anul trecut de 55,706 miliarde kWh, cu 4,2% mai mare fata de 2020, iluminatul public inregistrand o crestere cu 4,6%, iar consumul populatiei cu 6%, conform publicate luni de Institutul National de Statistica. Exportul de energie electrica a fost in 2021 de…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut in primele 11 luni din 2021 fata de perioada similara din 2020 ca serie bruta cu 1,2%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,9%, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna noiembrie 2021 au insumat 539.100 persoane, in crestere cu 59,2% fata de cele din luna noiembrie 2020, in timp ce sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna noiembrie 2021 de 497.200…

- Managerii intreprinderilor din Romania estimeaza o crestere accentuata a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, precum si relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare, comertul cu amanuntul si servicii, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica…

- Managerii estimeaza o relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare, comertul cu amanuntul si servicii, o relativa stabilitate a numarului de salariati in industria prelucratoare si servicii, precum si o crestere accentuata a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, arata…