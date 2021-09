Lucrările de securizare la catedrala Notre-Dame din Paris au fost finalizate, urmează cele de restaurare Faza de securizare si de consolidare a catedralei Notre-Dame din Paris, devastata in urma cu doi ani de un incendiu, au fost finalizate, urmand etapa lucrarilor de restaurare, au anuntat sambata autoritatile, potrivit AFP. Pe 15 aprilie 2019, un incendiu a devastat turla din lemn a catedralei Notre-Dame din Paris, unul dintre cele mai vizitate monumente din Europa. Flesa s-a prabusit si o mare parte din acoperis a fost transformat in cenusa, incident care a creat un val de emotii la nivel mondial. ''Lucrarile de securizare si de consolidare a catedralei Notre-Dame din Paris, care au debutat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

