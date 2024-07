Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta a confirmat pentru ZIUA de Constanta ca a transmis pe 16 mai o notificare de reziliere a contractului pentru Meva Concept SRL, care deruleaza lucrarile de mobilitate in zona centrala a municipiului pe motiv ca nu si au indeplinit obligatiile contractuale.Botrivit Biroului de presa…

- Asociația Institutul pentru Dezvoltarea Evaluarii in Educație (Asociația IDEE) va anunța cu placere ca s-a dat STARTUL inscrierilor la concursul Cangurul de informatica pentru elevii claselor V-VIII din toata țara. Jocul-concurs ii ajuta pe elevi sa aplice cunoștințele de informatica in contexte diferite,…

- Daria crede ca valorile ortodoxe sunt cel mai mare avantaj pentru tinerii romani, spune ca „in Romania, noi inca avem in ce sa credem, inca avem niște principii sanatoase”, principii pe care nu le mai recunoaște in mediul academic din Vest, unde „nu mai poți spune absolut nimic impotriva narativului…

- Inainte de a intra oficial pe piata, noile tablete prezentate oficial marti de Apple sunt disponibile pentru precomenzi, unde poate fi constatat continutul pachetului cu care acestea vor fi livrate. Astfel, utilizatorii din Uniunea Europeana si Marea Britanie interesati de noile iPad-uri au observat…

- In ziua de 2 mai a.c., politistii din diverse sectii au fost activi pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice pe drumurile si in comunitatile noastre.Iata rezultatele acestor eforturi:Oficial de la IPJ Constanta:La data de 2 mai a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Harsova au desfasurat…

- Alianța Dreapta Unita a depus azi oficial candidatura lui Ciprian Rigman pentru primaria Turda și lista viitorilor consilieri locali ai alianței! Va mulțumim tuturor celor care ne-ați ajutat cu semnaturile voastre sa putem participa in alegeri! Va mulțumim ca v-ați oprit chiar și cateva minute sa va…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau și primarul in funcție al municipiului Bistrița și totodata președinte al PNL Bistrița-Nasaud Ioan Turc și-au depus sambata candidaturile pentru președinția Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, respectiv pentru funcția de primar al municipiului Bistrița. De asemenea,…

- OFICIAL: Cand intra pensiile pe card și prin poșta in luna mai 2024 OFICIAL: Cand intra pensiile pe card și prin poșta in luna mai 2024 Pensiile vor fi platite inainte de Paște, adica inainte de 5 mai, potrivit unei Hotarari de Guvern. HG-ul a primit toate avizele și urmeaza sa fie adoptat in ședința…