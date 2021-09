Stiri pe aceeasi tema

- O operatiune majora pentru repararea crapaturilor si gaurilor din megalitii preistorici de la Stonehenge a inceput marti, in cadrul uneia dintre cele mai mari actiuni de restaurare si conservare desfasurata in acest sit aflat in patrimoniul umanitatii din ultimele decenii, transmite Reuters care…

- Lucrarile de reabilitare pentru spațiul florarilor din Piața 700 au fost in sfarșit finalizate, la aproape noua luni de la un incendiu devastator. „De saptamana asta, hala de flori din Piața 700 arata civilizat, cu o copertina noua, instalație electrica complet refacuta și pereții zugraviți. In urma…

- Aproape 53 de kilometri de conducta ar trebui sa rezolve problema cu gazele din zona Deta. Consiliul Județean Timiș a emis recent certificatul de urbanism pentru șantierul care ar trebui sa dureze doi ani și jumatate.

- Primaria Satu Mare restaureaza in aceasta perioada statuia Lupoaica din Parcul Vasile Lucaciu. Lucrarile de restaurare sunt coordonate de specialiștii din cadrul Muzeului Județean, fiind executate de firma satmareana și finanțate integral din bugetul local.Intervențiile de restaurare și conservare se…

- Dupa ce Ministerul Culturii a negat ca ar avea cunoștința despre lucrarile care au dus la moartea oamenilor, oameni din interior au contactat Libertatea și au povestit cum lucrarile au inceput de fapt in 2019. Ei au oferit scenariul de securitate la incendiu, in care apare chiar calea de acces dinspre…

- Dupa luni de pauza, au reinceput lucrarile la Pasajul Doamna Ghica din Capitala. Proiectul este insa in intarziere, iar data de finalizare a fost din nou modificata. Un an si jumatate vor mai avea soferii de suportat ambuteiajele de la orele de varf.

- Biletele vandute online, in avans, pentru redeschiderea Turnului Eiffel din Paris s-au epuizat. Astazi, se redeschide monumentul, dupa mai multe luni in care a fost inchis din cauza restrictiilor asociate epidemiei de coronavirus. Turnul Eiffel a fost inchis pentru vizitatori la sfarsitul…

- „Exista deja un pilot și sunt colegi cu inițiativa, nu este o inițiativa instituționalizata a ministerului, ci o serie de colegi care au demarat la nivelul evaluarii pentru clasa a VI-a acest proiect pilot. Evaluari la matematica sau științe, carora sa le fie alocat cate un cod pentru fiecare item și…