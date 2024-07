Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane recomanda conducatorilor auto adaptarea conduitei in trafic, in conditiile temperaturilor deosebit de ridicate, canicula, disconfort termic ridicat prognozate de Administratia Nationala de Meteorologie pentru aceasta perioada. Recomandarile…

- Centrul Infotrafic din IGPR a anunțat ca, incepand de astazi, 10 iulie, incep lucrarile de reparație a Podului Giurgiu-Ruse, pe tronsonul bulgar, avand o durata estimata de 730 de zile. Aceste lucrari se vor desfașura in fiecare zi, pe parcursul a 10-12 ore, pe segmente rutiere de 400 de metri. „Incepand…

- Traficul rutier este blocat pe o șosea din Timiș din cauza unui accident. Doua autoturisme și o motocicleta au fost implicate. O persoana primește ingrijiri medicale. Accidentul s-a produs luni, puțin dupa ora 18:00, pe DN 6, intre localitațile Biled și Șandra, in județul Timiș. Centrul Infotrafic din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pana la data de 25 iulie a.c., pe DN 68A, intre localitatile Cosava si Margina, judetul Timis, se efectueaza lucrari de reparatii a partii carosabile. Din acest motiv, circulatia rutiera se desfasoara pe un sens, alternativ,…

- Centrul Infotrafic al Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) anunța noi restricții de circulație pentru mai multe autostrazi, printre care și A3 sens Turda - Targu Mureș.Potrivit IGPR restricțiile de circulație vin in urma unor lucrari pe urmatoarele autostrazi: Autostrada A3 sens Turda…

- Traficul e ingreunat pe A1 Deva – Nadlac, in Timiș. O autoutilitara s-a rasturnat pe una dintre benzi. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca o autoutilitara a lovit parapetul medial, rasturnand-se pe a doua banda, pe Autostrada A1 pe sensul Deva – Nadlac, in zona…

- Accident in Hunedoara, pe A1: Baxuri cu carne s-au impraștiat pe șoseaBaxuri cu carne sunt impraștiate pe A1, in zona localitații Șoimuș, județul Hunedoara, dupa un accident.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, circulația rutiera este…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, 28 aprilie 2024, se desfașoara 14 transporturi agabaritice, incepand cu ora 20, inclusiv in... The post Transporturi agabaritice, duminica seara, inclusiv in județul Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri…