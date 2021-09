Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele unui subiect al declararii din cadrul Secției control și evidența plaților a Direcției generale arhitectura, urbanism și relații funciare a Primariei municipiului Chișinau. In baza unei sesizari, pe numele acestuia a fost…

- Șeful interimar al Direcției sanatate și asistența sociala a Primariei municipiului Chișinau, Boris Gilca, a declarat in cadrul ședinței online a serviciilor municipalitații de astazi, 16 august, ca in Capitala este in creștere numarul cazurilor de coronavirus, transmite moldpres.md. „La Centrul…

- Primaria municipiului Ploiești continua programul de reparații curente, la nivelul unitaților de invațamant preuniversitar din oraș.Astfel, pana in prezent, s-au executat și finalizat lucrari de reparații curente in urmatoarele unitați școlare: Colegiul Național "I. L. Caragiale" - reparație fațada…

- Lucrarile de reabilitare a unui sector de 17,6 km a drumului național R1 Chișinau - Ungheni - Sculeni, care traverseaza localitațile Vatra și Strașeni, sunt gata in proporție de circa 85%. Precizarile au fost facute in cadrul unei ședințe cu Administrația Naționala a Drumurilor cu antreprenorul Evrascon…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe strazile din centrul orașului vor fi amenajate benzi dedicate pentru transportul public. Un anunț in acest sens a fost facut de Vitalie Mihalache, șef interimar al Direcției generale transport public și cai de comunicație, luni, la ședința operativa a…

- Polițiștii din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau impreuna cu angajații APL au desfașurat razii in piețe și pe strazile din mai multe sectoare ale capitalei. Raziile au fost efectuate cu scopul de a contracara desfasurarea ilegala a activitatii de intreprinzator. Astfel, de la inceputul anului…

- Zilnic, 24/24 de ore, angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativa al Direcției de Poliție a mun. Chișinau, intervin prompt la solicitarile parvenite din partea cetațenilor. In perioada 05 iunie – 18 iunie, echipele mobile a BPRO au intervenit la 2766 apeluri venite din partea locuitorilor…

- Mai multe lucrari de reparații și intreținere au fost efectuate, in ultima luna, la blocurile de locuințe sociale din zonele Nicolae Grigorescu, Streiului, Zavoi și Moților, aflate in administrarea Direcției de Asistența Sociala Deva, in cadrul unei campanii de reparații care va cuprinde toate imobilele…