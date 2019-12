Stiri pe aceeasi tema

- Peste cinci tone de PET-uri și alte gunoaie au fost scoase din canalul Timiș in ultimele zile, in urma lucrarilor pe care Primaria Brașov impreuna cu angajații Sistemului de Gospodarire a Apelor Brașov le executa pentru curațarea canalului Timiș, in zona Patria-Castanilor. „De o saptamana, primaria…

- Administratia Bazinala de Apa Banat (ABA Banat) a realizat lucrari in bazinele hidrografice ale Barzavei, Timișului, Sebeșului și Bistrei, din județele Timiș și Caraș-Severin. Lucrarile au inceput in luna septembrie a acestui an, avand ca termen de realizare sfarșitul anului 2019. Suma totala…

- Parcul Între Lacuri se afla în plin proces de reabilitare, lucrarile fiind începute în data de 27 august. Suprafața totala a noului parc va fi de 9.450 mp și va deservi aproape 10.000 de locuitori ai cartierului Între Lacuri. Termenul de finalizare a proiectului este…

- Bugetul pentru lucrarile de refacere a Institutului de Cardiologie de la Iasi a fost asigurat integral inca din luna mai a anului trecut, a spus astazi la Iasi ministrul demis al sanatatii Sorina Pintea. Ea adaugat ca din fondul de rezerva aflat la dispozitia ministerului au fost alocati 10 milioane…

- Lucrarile de modernizare a fostului cinematograf de pe Bulevardul Grivitei au intrat pe ultima suta de metri. In luna decembrie, se vor putea desfasura evenimente culturale organizate de scoli, in noul Centru Cultural Modern! Incepute in luna iulie a anului trecut, lucrarile de modernizare…

- 'CNAIR SA a transmis in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SICAP) anuntul de participare pentru procedura de atribuire a contractului 'Proiectare si executie Drum Expres Craiova - Pitesti, Tronsonul 3'. Obiectul contractului este reprezentat de constructia a 31,75 km, avand ca punct de inceput…

- Pentru imobilul din Piata Enescu, de la bugetul local a fost alocata suma de 198.000 de lei Dupa casa de pe strada Sfantul Ioan nr. 10, care a fost reabilitata cu o cofinantare de 50% de la Primaria Brasov, a fost inceputa reabilitarea celui de-al doilea imobil inclus in acest program,…

- Curtea de Apel Constanta organizeaza o licitatie pentru lucrari de reparatie si intretinere la cladirea Palatul de Justitie Constanta. Termenul pentru depunerea ofertelor este 13 septembrie 2019. La Palatul de Justitie de pe strada Traian din Constanta sunt necesare lucrari de reparatii curente la peretii…