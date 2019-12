Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, Asociația Uniriștii, Asociația Protha Panciu, Asociația Culturala a Elevilor Artiști Milcovia, Asociația Club Sportiv Inizio Focșani și Asociația pentru Dezvoltarea Comunitaților din Romania beneficiaza de finanțare nerambursabila din partea Consiliului Județean Vrancea pentru realizarea…

- Consiliul Județean Vrancea va reabilita podul din beton armat peste raul Putna, in localitatea Vulturu. Este vorba de podul situat pe DJ 204 D, sector Vulturu – Hingulești – Maluri. Astfel, Consiliul Județean a scos la licitație obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D,…

- Consiliului Judetean Vrancea a aprobat, ieri, in sedinta extraordinara alocarea unor sume de bani pentru derularea unor proiecte inițiate și derulate de tineri. Consiliul Județean Vrancea a luat decizia de a aloca aceste sume in baza dispozițiilor art. 3 din Legea tinerilor nr. 350 din 21 iulie 2006,…

- Consiliul Județean Vrancea a alocat 78 de milioane de lei pentru finanțarea unor proiecte de investiții ce vizeaza reabilitarea unor drumuri județene. Este vorba de cofinanțarea unor cheltuieli care nu sunt suportate din Fondul de Dezvoltare și Investiții, aflat la dispoziția Guvernului. Este vorba…

- Un barbat specializat in furturi din autoturisme a primit vineri mandat de arestare preventiva, dupa ce joi, pe numele sau a fost emisa ordonanta de retinere pentru 24 de ore. Anterior audierii si retinerii, politistii din cadrul Politiei Municipiului Focsani, sub coordonarea unui procuror din cadrul…

- Mandate puse in executare de polițiști La data de 23.10.2018, in urma activitaților specifice desfașurate, polițiștii Postului de Poliție Vidra au pus in executare doua mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, emise la data de 22.10.2019 de Tribunalul Vrancea. Primul privește un barbat, in varsta…

- Vrancea- acord de recunoaștere a vinovației pentru dare de mita In data de 27 septembrie a.c., procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea a incheiat un acord de recunoaștere a vinovației, intr-un dosar penal instrumentat cu sprijinul lucratorilor de poliție judiciara ai…