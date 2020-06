Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza epidemiei de coronavirus, spațiul ramane deocamdata inchis! Fostul Cinema Modern din Brașov va deveni un „Centru Minitehnicus”. Dupa doi ani de șantier, lucrarile de reabilitate a fostului Cinema Modern de pe bulevardul Grivitei din Brasov au fost finalizate. Noul spațiu…

- Anul trecut, Primaria Brașov a inceput modernizarea Cinematografului Astra. Lucrarile au fost finalizate de curand, iar centrul cultural a fost prezentat presei astazi. Prin aceasta investiție s-au creat doua spații noi pentru activitațile culturale și sociale. In primul rand, exista o sala de cinema,…

- Autobuzele electrice de pe linia 36 au inceput sa testeze reincarcarea rapida la capatul de linie de la Independenței Lucrarile de amenajare a stației de incarcare rapida a autobuzelor electrice la capatul de linie Independenței au fost finalizate, astfel ca mijloacele de transport electrice…

- Biserica Evanghelica din Calnic, ansamblu protejat UNESCO, intra intr-o noua etapa a existenței sale. Incep lucrarile de reabilitare și conservare a monumentului, in cadrul unui proiect finanțat prin POR in valoare totala de 3,86 milioane lei, a anunțat Parohia Evanghelica Calnic. Proiectul este implementat…

- Lucrarile la Spitalul Municipal Bacau s-au finalizat, iar in aceasta seara au fost inaugurate trei etaje ale acestei unitati medicale. Dupa 13 ani de la inceputul investitiei, Spitalul Municipal din Bacau este functional, amenjarea fiind accelerata ca urmare a pandemiei de coronavirus. Pe etajele care…

- Lucrarile la doua importante proiecte de infrastructura din judet, de circa 10 milioane de euro vor fi finalizate pana la sfarsitul anului, a anuntat Consiliul Judetean. Este vorba de drumul judetean care face legatura intre localitatile Bunesti, Viscri si Dacia si podul peste raul Olt dintre Crihalma…

- „Data deschiderii va fi stabilita in momentul in care vom avea o predictibilitate a contextului social general” AFI Europe Romania a anunțat reprogramarea deschiderii AFI Brașov, cel mai mare centru comercial care va fi inaugurat in Romania in 2020. Planificata inițial pentru luna mai a acestui…

- Vești bune pentru cei peste 20.000 de locuitori ai comunelor de pe Valea Ruscovei, care in curand vor putea circula in siguranța pe un drum județean reabilitat și modern. Aceasta pentru ca lucrarile din cadrul Proiectului ”Reabilitare DJ 187, Leordina (DN 18) – Ruscova – Repedea – Poienile de Sub Munte”,…