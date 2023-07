Lucrările de reabilitare din Constanţa au făcut o victimă: bărbat, găsit mort în groapă! (VIDEO) Un barbat a fost gasit decedat, luni 3 iulie, in apropierea parcului de la Gara CFR Constanța. La fața locului au ajuns polițiștii și criminaliștii care au deschis o ancheta pentru a stabili care sunt imprejurarile in care s-a petrecut tragedia. Trupul neinsuflețit al victimei a fost transportat la morga pentru efectuarea necropsiei și stabilirea […] The post Lucrarile de reabilitare din Constanta au facut o victima: barbat, gasit mort in groapa! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost gasit mort, luni, in apropierea parcului de la Gara CFR Constanța. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili care sunt imprejurarile in care s-a petrecut tragedia. Trupul neinsuflețit a fost transportat la morga pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzelor ce au condus…

- Un barbat a fost gasit mort, intr-un sac de dormit, pe Varful Puha din Muntii Fagaras. Trupul a fost recuperat de salvamontiști, potrivit Agerpres. O persoana a sunat duminica la 112 si a anuntat ca a vazut un barbat decedat intr-un sac de dormit pe Varful Puha. O echipa formata din 15 salvamontiști…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor. Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare.Regretam neplacerile resimtite de clienti…

- Polițiștii din Constanța au facut o descoperire macabra samnbata dimineața. Aceștia trupul neinsuflețit al unui barbat intr-o camioneta. Mașina se afla pe un camp, in apropierea Lacului Tașaul, din Navodari. Oamenii legii au inceput investigațiile in ceea ce privește condițiile in care s-a produs decesul.

- Au fost demarate lucrarile de reabilitare a trotuarului de pe partea stanga a bulevardului 1 Decembrie 1918 catre Gara CFR Constanta. De cateva zile in zona au fost amplasate balize pentru a atentiona conducatorii auto sa nu parcheze in zona deoarece vor incepe lucrarile. Astazi, cand au ajuns echipele…

- Un barbat este cercetat penal pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor dupa ce a fost prins in flagrant de politisti, in municipiul Constanta, in timp ce ridica un colet sosit din strainatate, in care se aflau doua arme de foc, potrivit Agerpres.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Un barbat care s a urcat la volan cu permisul suspendat a provocat un accident rutier la Navodari. Potrivit IPJ Constanta la data de 1 mai a.c., in jurul orei 19.45, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari ndash; Compartimentul Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Garii…

- ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 12 aprilie, au fost ridicate restrictiile de circulatie pe Podul peste Dunare de la Cernavoda, situat pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, intre kilometrii 156 – 161”, a transmis, miercuri, Centrul Infotrafic.…