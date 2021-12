Stiri pe aceeasi tema

- Charlie Ottley, celebrul producator al filmelor documentare Wild Carpathia și Flavors of Romania a fost prezent la Targul de Craciun, organizat de Consiliul Județean Timiș la Muzeul Satului Banațean. “Am avut placerea de a petrece seara trecuta alaturi de realizatorul filmelor documentare Wild Carpathia…

- Joi, 16 decembrie, intre orele 8-17, la intersecția strazii Amforei cu bulevardul Cetații se va executa cuplarea unei conducte. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare a bulevardului Cetații, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe strazile Amforei, Labirint și bulevardul Cetații…

- Inceputa in urma cu cațiva ani, termocentrala de la Iernut nu este inca finalizta, deși termenul de dare in folosința a expirat de aproape doi ani. Lucrarile de execuție au fost realizate in...

- Proprietarii de cladiri monument istoric sau aflate intr-un sit istoric din Timișoara beneficiaza, incepand de azi, de asistența in Programul de sprijin financiar pentru creșterea calitații arhitectural-ambientale a cladirilor din zonele prioritare de intervenție din municipiu. Biroul reabilitare cartiere…

- Primaria Timișoara a semnat contractul pentru Turnul de Apa din Iosefin. Lucrarile de reabilitare a Turnului de Apa din Iosefin, unul... The post Primaria Timișoara a semnat contractul pentru Turnul de Apa din Iosefin (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- In urma cu jumatate de an, Consiliul Județean Timiș propunea introducerea unui bilet de intrare unic pentru toate cele trei muzee pe care le are in administrare. Inițiativa a fost aprobata, fiind una utila, in contextul anului in care Timișoara va fi Capitala Europeana a Culturii, iar acum a fost stabilit…

- Lucrarile de reabilitare a Turnului de Apa din Iosefin, unul dintre obiectivele majore in contextul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023, vor incepe in aceasta toamna, dupa ce Primaria Timișoara a semnat contractul de execuție a reabilitarii cu caștigatorul licitației deschise, respectiv asocierea…

