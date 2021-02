Una dintre cele mai importante cladiri de patrimoniu din zona zero a Timișoarei, Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, trece in prezent prin cel mai important proiect de reabilitare. Finanțat cu bani europeni, proiectul este in curs de realizare și ar urma sa fie finalizat la finalul acestui an. Lucrarile au inceput acum doi ani, dar ... The post Lucrarile de reabilitare a Domului Romano-Catolic au ajuns de abia la jumatate.Nenumaratele intervenții precedente au daunat bisericii appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .