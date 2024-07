Lucrările de pe Valea Oltului îi împiedică tinerii să se înscrie la facultate Lucrarile de pe Valea Oltului ii impiedica tinerii sa se inscrie la facultate. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) a decis sa deschida un birou in Ramnicu Valcea in contextul inchiderii Vaii Oltului, care afecteaza semnificativ traficul in zona, conform unui comunicat de presa al instituției. „Datorita numarului mare de candidați din județele Valcea, Argeș, Dolj, Gorj și Olt, ale caror dosare au fost validate și declarate admise in sesiunea iulie 2024, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a decis ca depunerea documentelor in original pentru confirmarea locurilor sa se faca și la Colegiul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) a luat decizia deschiderii unui birou de inscriere in vederea admiterii in Ramnicu Valcea. Masura vine in contextul inchiderii circulației rutiere prin Valea Oltului, pe timpul zilei. „Datorita numarului mare de candidați din județele Valcea, Argeș, Dolj,…

- Datorita numarului mare de candidați din județele Valcea, Argeș, Dolj , Gorj și Olt, ale caror dosare au fost validate și declarate admise in sesiunea iulie 2024, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a luat decizia ca depunerea documentelor in original in vederea confirmarii locurilor sa aiba loc…

- Circulatia rutiera pe Valea Oltulu s-a inchis, timp de o luna, pe timpul zilei, incepand de ieri, 8 iulie, pentru lucrari la autostrada Sibiu – Pitesti, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, citat de Agerpres. Impunerea de restrictii de circulatie pe Valea Oltului…

- Urmeaza lucrari de reparatii vara aceasta pe Transfagarasan, dar fara sa fie oprit traficul rutier, a anuntat vineri Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „Asta e o chestiune care tin neaparat ca in aceasta vara sa fie facuta si anume lucrari pe Transfagarasan, absolut necesare, cele de vara.…

- Astazi, in intervalul orar 10.00 – 20.00, in condițiile avertizarilor de canicula emise de Administrația Naționala de Meteorologie, vor fi restricții de tonaj . Va fi interzisa circulația autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe toate sectoarele de drumuri naționale,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a instituit restrictii de circulatie care se vor aplica miercuri, in intervalul orar 10:00 – 20:00, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t, pe sectoarele de drum national, drumuri expres si autostrazi…

- Cazurile de rujeola au explodat in judetul Dolj de la inceputul anului. 118 cazuri de rujeola au fost inregistrate in judet de la inceputul anului 2023 pana la data de 28 aprilie 2024. Insa 111 dintre acestea au aparut in 2024. Dupa data de 28 aprilie, in perioada minivacantei, au fost raportate alte…

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod galben de viituri valabila incepand de miercuri, de la ora 12.00, pana joi, la ora 8.00, pe rauri din 17 județe. Astfel, vor fi afectate anumite sectoare de rauri din bazinele hidrografice: Somesul Mic (judetele: Bihor si Cluj), Somes (judetele: Cluj, Salaj…