- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a alocat, in 2022, peste 324 de milioane de lei pentru inregistrarea proprietaților in sistemul integrat de cadastru și carte funciara. Lucrarile de cadastru sunt gratuite pentru cetațeni și se desfașoara pe sectoare cadastrale, in cadrul…

- Peste 320 de milioane de lei pentru primariile care vor sa faca lucrari de cadastruAgentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara ANCPI a alocat, in 2022, peste 324 de milioane de lei pentru inregistrarea proprietatilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara. Lucrarile de cadastru…

- Potrivit managerului Spitalului Județean de Urgența Bistrița, Gabriel Lazany, noul corp care se pregatește la spital este estimat la 50 de milioane de euro. Acesta estimeaza ca lucrarile vor incepe anul acesta. Prezent la Bistrițeanul Live, Gabriel Lazany, managerul Spitalului Județean de Urgența Bistrița,…

- FOTO| Camin cultural cu doua cabinete medicale și sala multimedia la Paclișa: Au fost recepționate lucrarile pentru investiția de peste 3 milioane de lei FOTO| Camin cultural cu doua cabinete medicale și sala multimedia la Paclișa: Au fost recepționate lucrarile pentru investiția de peste 3 milioane…

- “Circa 50.000 de utilizatori alimentati din aceste statii vor beneficia de servicii de distributie mai bune. Statiile de transformare (110/20kV) Siret din judetul Suceava, Dorohoi si Bucecea din judetul Botosani vor fi modernizate in cadrul proiectului prin inlocuirea unor echipamente de inalta si medie…

- Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, le va propune consilierilor județeni, in cadrul ședinței ordinare de joi, adoptarea unei hotarari prin care sa fie aprobata asocierea cu Municipiul Bacau, in vederea realizarii punerii in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- MEHADICA – Dispensarul medical din Mehadica va fi la standarde moderne. Se cauta un medic de familie! Conform primarului Ion Urechiatu, lucrarile de reabilitare și dotare a dispensarului au demarat inca din 2020, termenul de finalizare fiind sfarșitul acestui an. Constructorul insa da asigurari ca totul…

- Primaria municipiului Moinesti va implementa un proiect in valoare de 41 milioane lei pentru modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata a zonei centrale. Presedintele Consiliului Judetean Bacau, Valentin Ivancea, a declarat ca miercuri a fost semnat contractul dintre municipalitate si Agentia…