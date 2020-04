Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul municipiului Bistrița, Cristian Niculae, a anunțat ca, in scurt, timp elevii școlilor din Bistrița vor putea utiliza o platforma educaționala online unde vor putea avea acces la cursuri. Platforma poate fi de ajutor atat pentru elevi și cadrele didactice, cat și pentru parinți. „In aceasta…

- Inca trei persoane din Bistrița-Nasaud, care au fost infectate cu CoVid-19, au fost declarate vindecate. Acestea au fost internate la Spitalul Județean de Urgența Bistrița. „Primii 3 pacienți Covid-19 vindecați la Bistrița!”, a anunțat managerul Spitalului Județean de Urgența Bistrița, Gabriel Lazany,…

- Consiliul Local Bistrița a aprobat, in ședința extraordinara de joi, alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local, catre Spitalul Județean de Urgența Bistrița, pentru achiziționarea de echipamente de protecție, medicamente si substanțe dezinfectante necesare in lupta de combatere a virusului COVID-19.…

- Liderul PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, critica dur administrația locala bistrițeana, care, in plina desfașurare pandemica, face angajari. Anunțurile existente pe site-ul municipalitații, arata Turc, sunt mascate sub forma unor anunțuri pentru examene de promovare in grad profesional. „E de-a dreptul…

- Elevii din Bistrița-Nasaud vor ramane acasa incepand de miercuri 11 martie, dupa ce Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a decis inchiderea unitaților școlare pana pe 22 martie. Daca elevii nu vor merge la școala, nu in aceeași situație sunt profesorii care vor trebui sa mearga zilnic,…

- Comitetului Județean de Coordonare al PNL Bistrița-Nasaud a decis, duminica, ca liderul filialei județene, Ioan Turc, sa intre in cursa pentru Primaria Bistrița, la alegerile locale din aceasta vara. PNL Bistrița-Nasaud și-a desemnat candidatul pentru funcția de primar al Bistriței. Cel care se va bate…

- Direcția de Taxe și Impozite din cadrul Primariei Bistrița iși va desfașura activitatea intr-un nou sediu, anunța viceprimarul municipiului, Cristian Niculae. Astfel, incepand cu data de 3 februarie, noul sediu iși va deschide porțile pentru cetațenii orașului. Acesta este situat tot pe strada Alexandru…

- Secretarul exectuiv al PMP Bistrița-Nasaud și totodata consilier local in Beclean, Caius Carcu, a anunțat pe Facebook ca a fost la un pas sa cada prada hoților. Un individ a rupt sambata seara ușa de la scara blocului, a urcat pana la etajul IV și a incercat sa intre in apartamentul alesului local din…