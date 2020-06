Secretarul de stat pentru invațamint preuniversitar, Luminița Barcari, a anunțat, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca lucrarile de Evaluarea Naționala nu vor fi corectate in județul in care sunt susținute examenele, ci in alte județe, așa cum a fost și in anii anteriori. ”Lucrarile vor ficorectate incrucișat, adica un județ va corecta lucrarile din alt județ, astfelincat cu toții sa fie siguri de corectitudinea notarii, sa nu fie suspiciuni”,a spus secretarul de stat din Ministerul Educației.Ea a precizat ca examenele de la Evaluarea Naționala din acest an special din cauza epidemiei de coronavirus…