Lucrarile de finalizare a noului sediu al Primariei Farcasa intra in linie dreapta Lucrarile pentru finalizarea noului sediu al Primariei comunei Farcasa au intrat in linie dreapta. Asta dupa ce la sfarsitul lunii ianuarie a fost semnat contractul pentru executarea lucrarilor ramase la cladire, conform informatiilor publicate pe pagina Comuna Farcasa Maramures . Valoarea acestuia se ridica la suma de peste 3,4 milioane lei, proiectul fiind finantat in cadrul PNDL. „In data de 29 ianuarie, anul acesta, am semnat contractul de lucrari in cadrul proiectului Construire sediu primarie Farcasa – rest de executat, avand o valoare de 3.472.047,62 lei si o durata de executie de 14 luni.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO| Incep lucrarile la Casa de Cultura „Avram Iancu” din Campeni. Investiție de 6 milioane lei pentru reabilitarea și modernizarea cladirii FOTO| Incep lucrarile la Casa de Cultura „Avram Iancu”din Campeni. Investiție de 6 milioane lei pentru reabilitarea și modernizarea cladirii Luni,…

- In localitatea Farcasa se lucreaza intens la bazinul de inot acoperit. Bazinul va fi amplasat pe strada Sportului, langa sala de sport din localitate, fiind prima investitie de acest fel din mediul rural. Valoarea totala a proiectului este de 6.265.984 lei + TVA (aproximativ 1,3 milioane euro). Finantarea…

- Primaria Sibiu anunța ca a realizat proiectarea pentru reparațiile capitale in doua zone din cartierul Terezian: zona cuprinsa intre strada Gladiolelor, strada Raului, strada Lunga și calea ferata zona cuprinsa intre strada Lunga, strada Targu Cailor și strada Popa Șapca Read More...

- Romania a atras pana in prezent 11,04 miliarde de euro bani europeni in actuala perioada de programare (2014-2020), prin Politica de Coeziune si Politica Agricola Comuna, carora li se adauga alte 7,92 miliarde de euro ce reprezinta plati directe catre fermieri, a declarat secretarul de stat in Ministerul…

- Lucrarile de reconstructie a bazinului "Dinamo" al MAI, sunt finalizate in proportie de 60 la suta. Modernizarea se face in cadrul unui proiect implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), finanțat de Ministerul Afacerilor Interne.

- ​Prima emisiune de obligațiuni corporative a Autonom Services, companie de pe pieța de leasing operațional și rent-a-car din România, a fost admisa la tranzacționare pe piața reglementata administrata de Bursa de Valori București (BVB). Obligațiunile, tranzacționate sub simbolul AUT24E,…

- Singurul teatru din județul Alba și-a redeschis porțile, dupa un an și jumatate de lucrari de modernizare. Cu o investiție de aproape 1,8 milioane de lei, cladirea Teatrului ”Prichindel” din Alba Iulia a primit o noua infațișare. Una demna de un teatru de papuși la sfarșit de 2019. Sambata, 30 noiembrie,…

- TPF Inginerie SRL si a adjudecat contractul "Servicii de consultanta si supervizare executie lucrari pentru obiectivul laquo;Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constantaraquo; de la Compania Nationala…