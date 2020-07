Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a inspectat lucrarile de construcție a drumului R1, pe segmentul de ocolire din satul Bahmut, raionul Ungheni. Directorul companiei a informat ministrul ca lucrarile au inceput in 2018, iar pina la 1 iulie 2020, din volumul total, au fost executate…

- Directorul companiei Transgaz, Ion Stelian, a semnat astazi contractul pentru inceperea lucrarilor de construcție a magistralei de gaz Pojorata – Vatra Dornei. Valoarea investiției este de 16,1 milioane lei, iar termenul de realizare a lucrarilor de 18 luni.Lungimea magistralei de gaz ...

- Prim-ministrul Chicu, insoțit de Irina Vlah, Guvernatorul UTA Gagauzia, a inspectat mersul lucrarilor de construcție a drumului de ocolire a orașului Comrat, pe o lungime de 18,3 kilometri. Lucrarile au inceput in februarie 2019 și pina in prezent au fost executate in proporție de 23%. Valoarea totala…

- CHIȘINAU, 18 iun – Sputnik. Lucrarile de reabilitare a podului peste raul Bac și pasajului peste calea ferata situat pe magistrala M1 se vor incheia pana la sfarșitul acestui an. Despre aceasta informeaza Ministerul Economiei și Infrastructurii printr-un comunicat de presa. © Sputnik / Osmatesco…

- Am semnat ordinul de incepere a lucrarilor la pista de atletism amplasata in incinta Stadionului Cetate Deva. Lucrarile efective vor incepe luni, 15 iunie 2020. Pista este prevazuta cu 8 culoare. In spatele porților de fotbal vor fi amenajate opt sectoare speciale de atletism – aruncare cu…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii a solicitat Comisiei pentru Situații Excepționale, prelungirea valabilitații rapoartelor de inspecție tehnica periodica pentru vehiculele rutiere de tip autobuz. Astfel, inspecția tehnica a vehiculelor care a expirat dupa data de 12 martie curent, se prelungește…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean a inspectat ieri, 28 aprilie, cateva loturi de șantier ale conductei Iași – Ungheni - Chișinau, precum și complexul administrativ al „Vestmoldtransgaz” de la Ghidighici. Acesta s-a documentat pe marginea implementarii Proiectului investițional „…