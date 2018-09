Lucrările Comitetului executiv al Organizaţiei Europene a Porturilor Lucrarile Comitetului executiv al Organizatiei Europene a Porturilor Este primul eveniment de acest gen gazduit de România, iar dezbaterile au abordat teme legate de noile provocari din transportul maritim si noutatile legislative la nivel european. 17 tari sunt reprezentate în Comitetul executiv ESPO de la Constanta. Lucian Patrascu, secretar în aparatul de stat al vicepremierului Viorel Stefan, a transmis mesajul Guvernului României în deschiderea reuniunii. Lucian Patrascu: "Guvernul României are în vedere un… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

