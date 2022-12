Stiri pe aceeasi tema

- Noi lucrari Colterm in Timisoara, care afecteaza inclusiv institutii medicale in prag de iarna. Azi, Spitalul Victor Babeș și Institutul de Boli Cardiovasculare nu au caldura si apa calda pana deseara. „In vederea executarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de…

- Societatea de termoficare a anunțat ca, in vederea executarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea…

- Pentru remedierea unor defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timisoarei, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde de consum și a incalzirii, in data de 2.11.2022 in mai multe cartiere din oras. – De la ora 8ºº pana la ora 15ºº, la punctele termice 98 și SDM. Vor fi afectați…

- Furnizarea agentului termic pentru apa calda si caldura va fi sistata la 580 de blocuri, pe parcursul urmatoarelor zile, ca urmare a unor avarii aparute pe conductele de termoficare in sectoarele 1, 2, 3, 4 si 6.

- Furnizarea agentului termic pentru apa calda si caldura va fi sistata la 580 de blocuri, pe parcursul urmatoarelor zile, ca urmare a unor avarii aparute pe conductele de termoficare in Sectoarele 1, 2, 3, 4 si 6. Conform Termoenergetica, lucrarile vizeaza: -conducta DN 700/800 din zona Bulevardul Brancoveanu…

- Societatea Colterm a anunțat ca, „in vederea executarii de lucrari aferente proiectului «Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea…

- "Bucureștenii vor avea caldura și pe timpul zilei de la 1 noiembrie" Foto: pixabay.com Bucureștenii vor avea caldura și pe timpul zilei de la 1 noiembrie. Termoenergetica spune ca mai dureaza puțin procedurile. În plus, temperaturile diurne sunt ridicate și, deocamdata, nu este nevoie…

- Un preot in varsta de 38 de ani de la o biserica din municipiul Vaslui a fost adus cu elicopterul SMURD la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi dupa ce i s-a facut rau in timpul slujbei. A fost stabilizat de catre medici dupa ce a fost resuscitat de doua ori, insa starea sa este grava. „Ambulanta…