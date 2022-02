Stiri pe aceeasi tema

- „Prezențe artistice semnificative din atelierele UAP, filiala Timișoara” este demersul plastic propus de o serie de artiști vizuali timișoreni. Pictorii, sculptorii și graficienii, prin operele lor, pun in valoare cultura vizuala contemporana a orașului. Puteți vedea o mica parte din lucrari in Galeria…

- Un nou proiect al Galeriei LogArt din cadrul Colegiului Național „C. D. Loga” a prins viața cu expoziția personala a Ioanei Ghițoaica, eleva in clasa a X-a a liceului timișorean. Proiectul propus de coordonatorul galeriei, artistul Sorin Scurtulescu, prezinta printr-un titlu comun, „SHOW 10”, cateva…

- Filiala Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania va invita miercuri, 16 februarie, la ora 14:00, la deschiderea expoziției „Humanum Lumen", ediția a V-a.Artistul plastic Lucia Pușcașu ne-a spus ca tema expoziției este și a fost o provocare pentru artiștii plastici de-a lungul ...

- Galeria Institutului Cultural Roman de la Lisabona gazduiește in perioada 10 februarie – 22 martie 2022 expozitia colectiva „sobre VIVER” (Asupra Viețuirii), curatoriata de pictorul Andrei Rosetti. Expoziția cuprinde lucrari de pictura, desen, fotografie, obiect, performance și video ale grupului de…

- Un grup de nave de lupta și nave de sprijin ale Flotei de Nord a Rusiei desfașoara misiuni de razboi antisubmarin in timpul exercițiilor in Marea Norvegiei, a informat luni, 31 ianuarie, biroul de presa al Flotei. Alte exerciții navale se desfașoara in trei mari și doua oceane. In Marea Norvegiei, navele…

- Galeria de arta „Labirint" a Casei de Cultura „Mihai Ursachi" din Parcul Copou gazduieste pana la finalul lunii o expozitie inedita care prezinta copilaria prin ochii copiilor cu tulburari din spectrul autismului. Lucrarile se vor afla pe simezele galeriei pana pe 24 ianuarie, expozitia de arte vizuale…

- Traficul rutier se desfașoara pe banda de urgența, duminica, in județul Arad pe autostrada A1 Deva-Nadlac, din cauza mai multor accident petrecute in zona, anunța Centrul InfoTrafic al Poliției Romane.

- Nicio zi fara percheziții in țara. Procurorii anticorupție și ofițerii SIS au descins in oficiul unui procuror din cadrul Procuraturii Generale. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre responsabilii de la PG.