Toate lucrarile au fost sistate pe DN7, in zona localitatii Boita, din judetul Sibiu, avand in vedere valorile crescute de trafic generate de minivacanta din perioada 13 – 15 august, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Cu toate ca traficul se desfasoara pe ambele sensuri, fara semafoare, in zona santierului raman in vigoare restrictiile de viteza pentru ca structura drumului a fost refacuta doar temporar. Circulati cu prudenta si respectati semnalizarea din zona lucrarilor!”, precizeaza CNAIR. The post Lucrari sistate pe DN7, in zona localitatii Boita,…