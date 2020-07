Stiri pe aceeasi tema

- Artiști plastici din Lugoj, Timișoara, Arad, Pecica, Lupeni, Hunedoara, Caransebeș și Reșița expun, in perioada 6-24 iulie, pe simezele Galeriei “Armi” Articolul Expoziție la Galeria „Armi”: Armonii cromatice 8 apare prima data in Lugoj Expres .

- S-a stins din viata dr. Pacurar Monica Cornel, unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati medici veterinari din Timisoara. The post A trecut in nefiinta unul dintre cei mai apreciati medici veterinari din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Muzeul de Arta din orașul Ulm va gazdui din 5 iulie pana in 6 septembrie 2020 prima expoziție care face parte din proiectul internațional itinerant de arta contemporana intitulat „Art on the Stream”, coordonat de catre managerul vienez Marton Mehes și Swantje Folkmann, referent cultural al regiunii…

- Muzeul de Arta din orașul Ulm va gazdui din 5 iulie pana in 6 septembrie 2020 prima expoziție care face parte din proiectul internațional itinerant de arta contemporana intitulat „Art on the Stream”, coordonat de catre managerul vienez Marton Mehes și Swantje Folkmann, referent cultural al regiunii…

- Raluca Selejan, tanara din Timișoara care a deschis impreuna cu prietena ei cea mai buna o librarie independenta in zona Pieței Unirii a ajuns in acest an in finala Galei Premiilor Matei Brancoveanu și are nevoie de votul vostru pentru a caștiga marele premiu de 12.000 de euro.

- Cele 5.000 de cutii de Euthyrox 100 mcg, cu o valoare totala de 85.839 de lei, sunt disponibile incepand cu data de 20 mai in farmacii din Bucuresti, Iasi, Constanta, Oradea, Buzau, Timisoara,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Lucrarile pentru reabilitarea Castelului Huniade, gazda Muzeului Banatului din Timișoara, au inceput acum aproape 14 ani și, din diferite motive, nu au fost incheiate pana acum, iar cladirea a avut de suferit in tot acest timp. Anul trecut, totul a fost luat de la zero, iar Consiliul Județean Timiș,…

- Trei concerte inedite au avut loc la Timișoara in prima zi de relaxare a restricțiilor impuse in urma cu doua luni pentru a preveni raspandirea pandemiei... The post Scena dintre blocuri. Artiști timișoreni au concertat pe balcoane in prima zi de relaxare appeared first on Renasterea banateana .