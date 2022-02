Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pe santierul tronsonului 1 al Drumului Expres Craiova – Pitesti, intre Craiova si Robanesti (judetul Dolj), au fost reluate, iar stadiul fizic a ajuns la aproape 43%, a transmis, miercuri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook. ”S-au reluat…

- Lucrarile pe primul tronson in lucru al autostrazii A1 Sibiu - Pitesti, sectiunea 1 de la Sibiu la Boita, sunt intr-un stadiu destul de avansat, dupa cum reiese din imaginile filmate marti la fata locului.

- Primaria Craiova a dat ordinul de incepere a lucrarilor de decolmatare a canalului Serca. Canalul paraului Serca are aproape 8 kilometri, se afla in zona de lunca joasa a raului Jiu și prezinta colmatare din cauza depunerilor de material in timpul viiturilor, din prabusirea taluzurilor sau prin acumularea…

- Au inceput lucrarile pentru extinderea Scolii gimnaziale „Mircea Eliade” din Craiova. In prezent, se vad sapaturile facute pentru turnarea unei noi cladiri de 594 mp care va avea laboratoare, biblioteca, sala de sport, dar si sali de clasa. Noua cladire ar trebui sa fie gata in maximum doi ani. Extinderea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vizitat din nou șantierul centurii. Lucrarile nu merg așa cum trebuie, stadiul proiectului fiind „cu indulgența de 47%”, cand in acest moment trebuia sa fie spre 70%. CNAIR-ul iși va „suplimenta tot ceea ce inseamna lucrari in plus fața de contractul inițial”,…