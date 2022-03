Lucrari RAJA in Piata Ovidiu din municipiul Constanta. Va fi oprita furnizarea apei

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in municipiul Constanta. O victima.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina sambata seara in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier in care este implicat un autoturism, la intersectia de la Casa…

- RAJA SA sisteaza furnizarea apei potabile, astazi ndash; 16 februarie 2022, in intervalul orar 09.00 ndash; 15.00, in vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 110 mm, de la intersectia strazilor Ion Lahovari cu Nicolae Iorga…

- Doua petreceri private, care au avut loc sambata, in municipiul Craiova, au fost oprite de polițiști. Potrivit IPJ Dolj, la data de 12 februarie, in jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in incinta unui local din municipiu…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de la intersectia strazilor Docherilor cu Farului din mun. Constanta, echipele RAJA au fost nevoite sa sisteze furnizarea apei potabile, astazi ndash; 09 februarie 2022, in intervalul…

- Echipele RAJA S.A. vor realiza miercuri, 02 februarie 2022, lucrari de conectare a sistemului de alimentare cu apa nou executat, de pe strada Morii din localitatea Lumina, judetul Constanta, la reteaua existenta.Investitia face parte din Contractul de lucrari CL7 ndash; Retele de apa si canalizare Lumina,…

- In cursul acestei dimineti ndash; 26 ianuarie 2022, s a inregistrat o avarie pe unul din firele de aductiune cu diametrul de 1200 mm, ce asigura aproximativ 40 din necesarul de apa aferent Statiei de Tratare si Pompare Palas ce pleaca de la Sursa Galesu."Echipele de interventie RAJA au incercat sa efectueze…

- Astazi – 10 ianuarie 2022, conducta de alimentare cu apa cu diametrul de 600 mm, de pe bd. Tomis nr. 293, a inregistrat o avarie. Echipele de intervenție RAJA S.A. au incercat remedierea acesteia cu conducta sub presiune, insa avand in vedere complexitatea lucrarilor și diametrul conductei, s-a impus…

- Astazi – 16 decembrie 2021, s-a inregistrat o avarie pe magistrala de alimentare cu apa, cu diametrul de 800 mm, de pe bd. 1 Decembrie 1918 (bl. F16) din municipiul Constanța. In vederea executarii lucrarilor de remediere a acesteia, echipele RAJA sunt nevoite sa reduca presiunea apei potabile catre…