Lucrari RAJA Constanta: lata consumatorii din municipiul Constanta care nu vor avea apa la robinete

- Atentie, se opreste apa in mai multe zone din municipiul Constanta Reteaua de distributie a apei potabile din zona centrala a municipiului Constanta se afla in plin proces de modernizare si sectorizare. Pentru executarea acestor lucrari RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei potabile, de miercuri ndash;…

- Echipele RAJA intervin pentru remedierea unui bransament avariat de pe aleea Liliacului din orasul Murfatlar.In vederea executarii acestor lucrari, se sisteaza furnizarea apei potabile in aceasta localitate, astazi ndash; 26 iulie 2023, in intervalul orar 14.00 ndash; 19.00.Ne cerem scuze pentru disconfortul…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 160 mm, de pe strada Viorelelor din comuna Mircea Voda, judetul Constanta, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile consumatorilor din aceasta localitate, astazi ndash; 26 iulie…

- In vederea executarii lucrarilor de modernizare si sectorizare la nivelul retelei de distributie din municipiul Constanta, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei potabile, de marti, 11 iulie, ora 23.00, pana miercuri , 12 iulie, ora 11.00 pe multe artere principale din oras. Conform unui comunicat de…

- Pentru realizarea operatiunilor periodice de intretinere si de igienizare a rezervoarelor destinate inmagazinarii apei potabile de la nivelul statiei de pompare din satul Vadu Oii, de pe raza UAT Harsova, judetul Constanta, echipele RAJA vor sista furnizarea apei potabile, joi ndash; 06 iulie 2023,…

- Astazi ndash; 26 mai 2023, in intervalul 08.45 ndash; 17.00, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile in zona centrala, in vederea executarii lucrarilor de racordare a unor noi bransamente la sistemul centralizat de alimentare cu apa de pe strada Cuza Voda din orasul Cernavoda."Ne cerem scuze…

- Lipsa de apa in zona centrala din orasul Cernavoda Pentru executarea unor bransamente pe strada Cuza Voda din orasul Cernavoda, echipele RAJA au sistat furnizarea apei potabile in zona centrala, astazi ndash; 23 mai 2023, in intervalul 13.00 ndash; 18.00.Ne cerem scuze pentru neplacerile create utilizatorilor…

- Joi ndash; 11 mai 2023, in intervalul orar 08.00 ndash; 16.00, echipele RAJA vor executa lucrari periodice de intretinere a rezervoarelor destinate inmagazinarii apei potabile din mun. Mangalia.Potrivit SC RAJA SA, pentru realizarea acestor operatiuni, se va reduce presiunea pe retea, fiind afectati…